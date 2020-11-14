Информация о "минировании" двух мечетей в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрыва в Исторической мечети в Замоскворечье и Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе обнаружены не были. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу поступили анонимные сообщения о том, что обе мечети "заминированы". На место для проверки информации были направлены сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Московская Историческая мечеть была построена на Большой Татарской улице в первой половине XIX века. В 1939 году мечеть в этом здании закрыли, однако с 1993 года его вернули верующим. Она считается старейшей мечетью в Москве. Мемориальная мечеть на Поклонной горе построена в 1997 году в память о воинах-мусульманах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.