Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Зеленограде

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на балконе в квартире многоэтажного жилого дома в Зеленограде на площади 15 кв. м, в результате погиб один человек, еще трех человек из соседних квартир спасли. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: Зеленоград, микрорайон 15, корпус 1501, поступила в 19:22 мск. Пожарные, прибыв на место, обнаружили возгорание на балконе одной из квартир жилого дома на 12-м этаже. Площадь пожара составила около 15 кв. м. "Принятыми мерами в 19:39 мск пожар был ликвидирован. В ходе работ по ликвидации возгорания пожарные спасли трех человек из соседних квартир. К сожалению, в результате пожара один человек погиб", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на балконе горели личные вещи и мебель. Также он добавил, что огонь из горящей квартиры перешел на балкон соседней. По его словам, общая площадь пожара составила 17 кв. м. "Жертвой трагедии стал 76-летний мужчина", - отметил собеседник агентства.

В новость внесены изменения (20:45 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.