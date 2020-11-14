В Челябинской области столкнулись три автомобиля

ТАСС, 14 ноября. Столкновение трех автомобилей произошло на дороге Миасс - Златоуст, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба УГИБДД по Челябинской области.

"14 ноября в 19:00 на территории Миасского городского округа на 22-м км дороги Миасс - Златоуст, по предварительным данным, водитель Peugeot 407 1991 года рождения при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Kalina под управлением водителя 1984 года рождения. После чего автомобиль Peugeot совершил столкновение с автомобилем Audi А6. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Peugeot и пассажирка Lada Kalina госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по факту происшествия проводится проверка.