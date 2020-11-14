СМИ: на западе Франции два человека погибли в результате нападения

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один пострадал в результате нападения, совершенного злоумышленником в коммуне Шоле на западе Франции. Об этом сообщила в субботу радиостанция Europe 1.

По сведениям ее источников, полиция уже задержала предполагаемого преступника. Им оказался 35-летний мужчина, известный правоохранительным органам по ряду правонарушений.

Согласно предварительным данным следствия, сначала злоумышленник напал на человека в холле дома, где тот проживал. Преступник нанес своей жертве несколько ударов по голове, от которых она умерла. Далее он направился в парк, где совершил нападение на 83-летнего мужчину. По дороге в больницу он умер.

После этого злоумышленник атаковал 81-летнюю женщину, которой на месте была оказана помощь. По словам врачей, ее жизни вне опасности. Затем преступник вернулся в свою квартиру, где позже был арестован полицией.

Имелось ли при нападавшем оружие, не уточняется, мотивы его действий до сих пор устанавливаются. По предварительной информации следователей, "речь пока не идет о преступлении террористического характера".