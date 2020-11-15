В новостройке на западе Москвы начался пожар

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Новостройка загорелась на Нежинской улице на западе Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Нежинская улица, 5Б, в новостройке начался пожар. С крыши наблюдается открытое горение. Идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

Причины пожара устанавливаются. На месте работают пожарные.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре поступила в 10:58 мск. "Горит утеплитель на кровле на площади около 20 кв. м", - сказали в главке.

В новость были внесены изменения (11:41 мск) - добавлен комментарий пресс-службы столичного ГУ МЧС