В Петербурге арестован бизнесмен, обещавший за взятку помочь закрыть дело сотрудника банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу бизнесмена Родиона Шушакова, который за 15 млн рублей обещал посодействовать в непривлечении к уголовной ответственности сотрудника "Транскапиталбанка", сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Родиона Шушакова <...> Срок меры - до 13 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Шушакова обвиняют в посредничестве во взяточничестве (по часть 5 статьи 291.1 УК РФ). Как считает следствие, он узнал, что в полиции расследуется уголовное дело в отношении сотрудника петербургского офиса "Транскапиталбанка", и привлек своего знакомого, чтобы тот сообщил фигуранту дела, что Шушаков готов за 15 млн рублей добиться непривлечения его к ответственности.

Деньги Шушаков пообещал передать сотрудникам МВД. Сотрудник банка согласился, но обратился в управление собственной безопасности полиции. После этого были организованы оперативные мероприятия, в ходе которых бизнесмену передали муляж денег в сумме 14,9 млн рублей и еще 100 тыс. рублей настоящими купюрами, а затем задержали его.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сотрудник банка является руководителем офиса в Петербурге.