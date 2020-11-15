СК назвал возможную причину пожара в доме в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью могло стать причиной возгорания в многоквартирном доме в Ставрополе, где пострадали три человека. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в следственном управлении (СУ) СК РФ по краю.

"По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью. Сейчас на месте под руководством руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Игоря Иванова работают следователи и криминалисты ведомства", - говорится в сообщении.

По факту возгорания, в котором пострадали люди, организована доследственная проверка. Следователи уточняют обстоятельства происшествия, соответствие оказываемых ТСЖ дома услуг требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Возгорание произошло в воскресенье днем в шестиэтажном одноподъездном доме на окраине города. В результате повреждены две квартиры, пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, эвакуированы 200 человек. По данным источника ТАСС, к пожару мог привести хлопок газа в баллоне в одной из квартир.