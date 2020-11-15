Задымление произошло на территории комплекса зданий Адмиралтейства в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Задымление в хозяйственном помещении произошло на территории комплекса зданий Адмиралтейства в Петербурге. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

"Задымление в хозяйственном помещении по этому адресу, площадь - 5 кв. м. Идет проливка", - сообщил источник.

Как пояснил собеседник агентства, в инциденте никто не пострадал.

Как сообщили ТАСС в службе информационного обеспечения ВМФ, сейчас задымление ликвидировали. Причины произошедшего устанавливаются. Исторические здания не пострадали, хозяйственное помещение находится обособленно от них.