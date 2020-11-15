Пожар в квартире на Минусинской улице в Москве потушили

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в квартире в жилом доме на Минусинской улице на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье в доме 10 по улице Минусинская. Загорелась квартира, расположенная на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. "Площадь пожара составила 35 кв. метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и соседних квартир были спасены 6 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми оперативными мерами пожар был ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что после ликвидации возгорания одного человека осматривают медики.