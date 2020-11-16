{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар произошел в бизнес-центре на Аптекарской набережной в Петербурге

По словам источника в экстренных службах, пожар возник в бизнес-центре "Кантемировский", на месте ЧП работает спецтехника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в бизнес-центре "Кантемировский" на Аптекарской набережной в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Бизнес-центр "Кантемировский", там пожар в настоящий момент, спецтехника на месте", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания он не уточнил. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Бизнес-центр расположен в Петроградском районе города на набережной. Недалеко от комплекса расположена станция метро "Петроградская". В центре сдаются в аренду офисы различной площади.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
Задержанного бойца UFC Яндиева отправили в ИВС до избрания меры пресечения
Его задержали на 48 часов, сообщил источник в правоохранительных органах
Читать полностью