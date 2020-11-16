Военные эвакуировали более 500 человек из затопленных районов на юге Мексики

МЕХИКО, 16 ноября. /ТАСС/. Мексиканские военные вывезли более 500 человек из затопленных районов южного штата Чьяпас. Об этом сообщило в воскресенье министерство военно-морского флота республики.

"Военнослужащие помогли эвакуировать 533 местных жителя, а также 20 семей выходцев из Гватемалы, установили полевую кухню <...>, распределили почти 2 тыс. литров воды и доставили примерно 27 тонн продуктов в разные районы", - говорится в записи.

Последствия наводнений, вызванных сильными дождями, затронули около 240 тыс. жителей штатов Чьяпас, Веракрус и Табаско, причем последний понес наибольший ущерб. 14 ноября в этот регион прибыл президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, чтобы лично оценить масштабы бедствия и ход восстановительных работ.

Из-за наводнений в Табаско и Чьяпасе погибли не менее 30 человек. Последствия удара стихии затронули более 500 жилых районов, десятки тысяч домов получили повреждения.