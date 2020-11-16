ФСБ предотвратила незаконную добычу соколов-кречетов в Магаданской области

ТАСС, 16 ноября. Сотрудники погранслужбы ФСБ предотвратили незаконную добычу соколов-кречетов, выпустив на свободу семь этих редких птиц. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району во взаимодействии с территориальными подразделениями полиции и Росгвардии в Магаданской области пресечена незаконная добыча соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации", - сказали в ФСБ.

В Магадане в автомобиле одного из местных жителей обнаружили упакованных в хозяйственные сумки для скрытого перемещения семь живых соколов-кречетов, а также приспособления для их перевозки и содержания, специализированные медицинские препараты. В районе предполагаемой незаконной добычи около населенного пункта Тахтоямск Ольского района Магаданской области изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и средства браконьерской деятельности.

По оценкам специалистов-орнитологов, состояние редких птиц удовлетворительное. После дополнительного осмотра ветеринаров соколов-кречетов выпустят в дикую природу. Сумма предотвращенного ущерба составила более 14,5 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.