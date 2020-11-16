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На острове Стромболи активизировался вулкан

По данным издания Il Mattino, вулкан выбросил столб пепла, который впоследствии осел на территории близлежащих населенных пунктов

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв раздался в понедельник утром в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи, расположенного на одноименном маленьком острове в Тирренском море к северу от Сицилии. Об этом сообщает газета Il Mattino.

Вулкан выбросил столб пепла. По данным издания, пепел осел на территории близлежащих населенных пунктов.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. В июле 2019 года в результате извержения вулкана один человек погиб, по меньшей мере трое получили легкие травмы. Последнее крупное извержение Стромболи произошло в 2009 году.

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