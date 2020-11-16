AFP: марокканец аль-Хаззани сознался на суде в Париже в попытке совершить теракт в поезде

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Гражданин Марокко Аюб аль-Хаззани признал на проходящем в понедельник во французской столице судебном процессе все предъявленные ему факты, касающиеся его попытки совершить теракт в экспрессе Thalys, следовавшем 21 августа 2015 года из Амстердама в Париж. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

После того как судья подробно изложил факты происшедшего, он спросил у подсудимого, признается ли он в целом в содеянном. На это террорист ответил: "Да, все признаю".

Как было сообщено на суде, располагавший пистолетом, автоматом Калашникова, ножом и тремя сотнями патронов злоумышленник сначала заперся в туалете скорого поезда и прослушал там несколько мусульманских молитв, записанных в его телефоне. После этого, будучи раздетым по пояс и вооруженным автоматом, он вышел в салон, готовый открыть стрельбу. В мужчину, который немедленно отнял у него автомат, он выстрелил из пистолета, тяжело ранив его. Все это аль-Хаззани заснял на мобильный телефон.

Пассажирам, среди которых были трое американских военных, удалось быстро обезвредить террориста. Его связали и на ближайшей станции сдали полиции.

По мнению следствия, попытка массового убийства пассажиров в экспрессе Thalys является частью целой серии террористических актов, спланированных в Сирии джихадистами. Их координацию в Европе осуществлял Абдельхамид Абауд. Это не только массовое убийство людей в Париже и департаменте Сан-Дени 13 ноября 2015 года, но и попытка теракта в городе Вильжюиф (к югу от Парижа) в апреле 2015 года, а также теракты в Брюсселе 22 марта 2016 года.