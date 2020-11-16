Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

ТАСС, 16 ноября. Автовоз и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили журналистам в понедельник в УГИБДД по региону.

"По предварительным данным, 16 ноября 2020 года в 19:35 на 382-м км автомобильной дороги "Нижниний-Новгород - Саратов " произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Priora, под управлением водителя, мужчины 2002 года рождении, автомобиля Toyota Land Cruiser, под управлением водителя, мужчины 1969 года рождения. В результате происшествия четыре пассажира в автомобиле Priora погибли на месте. Третья машина автовоз", - говорится в сообщении.

По информации управления, один человек доставлен в медучреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.