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Грузовик в Китае врезался в похоронную процессию

Погибли девять человек

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Девять человек погибли, еще четыре получили травмы в пятницу в результате наезда грузовика на траурную процессию в провинции Хэнань в Центральном Китае. Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением транспорта Министерства общественной безопасности КНР.

Согласно его сведениям, ДТП произошло в городе Синьян примерно в 05:00 (00:00 мск). Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. На месте происшествия работают представители местных правоохранительных органов. Ведется следствие.

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