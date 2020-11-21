Посольство РФ запросило у США информацию о наличии россиян среди пострадавших в Висконсине

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Посольство России в США запросило в пятницу у Госдепартамента информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в штате Висконсин. Об этом дипмиссия сообщила в Twitter.

"Посольство Российской Федерации в США запросило в Госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре "Мэйфейер" в городе Уоватоса, штат Висконсин", - отметили дипломаты.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятницу в торговом центре в городе Уоватоса (штат Висконсин), восемь человек пострадали, говорится в заявлении, опубликованном на странице местного полицейского управления в Twitter. Все пострадавшие госпитализированы. Среди них семеро взрослых и подросток.

Личность стрелявшего пока не установлена. К моменту прибытия стражей порядка он покинул место происшествия. Власти разыскивают его.