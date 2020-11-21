СК возбудил уголовное дело после нападения подростков на девочку под Костромой

ТАСС, 21 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как группа подростков избила десятилетнюю девочку в поселке Красное-на-Волге в Костромской области. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красносельского муниципального района Костромской области (ч. 1 ст. 293 УК РФ - "Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 12 ноября в районе торгового центра, расположенного в поселке Красное-на-Волге Костромской области, группа несовершеннолетних в возрасте от 11 до 14 лет в ходе возникшего конфликта избила 10-летнюю знакомую девочку. При этом свои противоправные действия несовершеннолетние снимали на камеру мобильного телефона. Несколько детей из этой компании, а также сама пострадавшая девочка состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в полиции.

"Произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красносельского муниципального района своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе", - сообщает ведомство.

Решается вопрос о помещении детей - инициаторов избиения - в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Костромской области.