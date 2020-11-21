Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в Саратовской области ранее был судим

ТАСС, 21 ноября. Подозреваемый в убийстве шестилетнего ребенка в городе Энгельсе Саратовской области ранее был судим, а мама ребенка - лишена прав на некоторых своих детей, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

По данным следствия, днем 20 ноября 37-летний отчим оставил своего 47-летнего приятеля присмотреть за шестилетним пасынком, а сам отлучился. Вернувшись домой около 17 часов, мужчина обнаружил ребенка лежащим в помещении кухни на полу без признаков жизни с ножевыми ранениями в области шеи и тела. В отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Подозреваемый в совершении убийства мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Подозреваемый был ранее судим, предварительно, это была не "тяжкая" статья", - сказала Загородняя.

Она уточнила, что мать ребенка в момент трагедии находилась в роддоме - накануне у нее родился седьмой ребенок. При этом из всех ее детей с матерью проживал только убитый мальчик, остальные дети жили с родственниками. "На некоторых детей мать была лишена родительских прав", - отметила омбудсмен.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение зампреду правительства области Ирине Седовой организовать проверку профильными службами обстоятельств по данному делу, а также оказать необходимую помощь родственникам погибшего ребенка.