"Камаз" упал в реку с паромной переправы в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Грузовик "Камаз" в 30 метрах от берега упал в реку Бузан в Астраханской области. Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, по предварительным данным, пострадавших нет.

"В Красноярском районе, село Красный Яр, река Бузан, по сообщению от заявителя произошло опрокидывание грузового автомобиля "Камаз" с паромной переправы в 30 метрах от берега. Предварительно, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сотрудники паромной переправы спасли водителя и пассажира грузового автомобиля. По уточненным данным пресс-службы, в реку упал груженый хлопком автомобиль DAF с прицепом.

На место происшествия выехала оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда и государственной инспекции по маломерным судам. Прорабатывается вопрос по извлечению автомобиля из реки.