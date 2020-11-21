В Краснодаре ведут проверку из-за конфликта между подростками и сотрудниками ДПС

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Конфликт произошел между подростками, состоящими на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, и сотрудниками ДПС в Краснодаре. Проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе УВД по городу.

"В настоящее время проводится проверка по факту происшествия на улице Красных Партизан с участием несовершеннолетних подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Необходимо отметить, что некоторые из указанных лиц состоят на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних краснодарской полиции", - сказали в УВД.

Собранные материалы направят в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения, добавили в пресс-службе.

В субботу в соцсетях города начало распространяться видео, на котором молодые люди вступают в конфликт с сотрудниками полиции, отказываются выполнять требования полицейских, оскорбляют их. Кроме того, один из подростков напал на сотрудника дорожно-постовой службы, схватив его за шею.