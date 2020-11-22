Полицейские проверяют информацию о стрельбе на Рочдельской улице в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские проверяют информацию о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина, который якобы стрелял из пистолета, находится на месте происшествия.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали ТАСС, что полицейские по этому факту проводят проверку.