{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские проверяют информацию о стрельбе на Рочдельской улице в Москве

Мужчина, который якобы стрелял из пистолета, находится на месте происшествия около кафе на Рочдельской улице

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские проверяют информацию о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина, который якобы стрелял из пистолета, находится на месте происшествия.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали ТАСС, что полицейские по этому факту проводят проверку.

Теги
Россия
Фигурантам дела об аргентинском кокаине предоставят в суде переводчика
Заседание запланировано на 23 ноября
Читать полностью