СМИ: в Барселоне полиция выстрелила в человека, угрожавшего патрульным ножом

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудник городской гвардии Барселоны вынужден был выстрелить в мужчину, который, как предполагается, угрожал ножом прохожим и патрульным. Об этом сообщила в воскресенье газета La Vanguardia.

По ее информации, речь идет о 43-летнем гражданине Венгрии без определенного места жительства, который получил ранение в живот. Его доставили в больницу.

Инцидент произошел в субботу вечером после обращения жителя одного из районов Барселоны. Когда к месту происшествия прибыли правоохранители, мужчина попытался напасть на них с ножом, в результате полицейский произвел два выстрела.

Ведется расследование случившегося.