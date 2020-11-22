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СМИ: в Барселоне полиция выстрелила в человека, угрожавшего патрульным ножом

По данным газеты La Vanguardia, речь идет о 43-летнем гражданине Венгрии без определенного места жительства, он получил ранение в живот

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудник городской гвардии Барселоны вынужден был выстрелить в мужчину, который, как предполагается, угрожал ножом прохожим и патрульным. Об этом сообщила в воскресенье газета La Vanguardia.

По ее информации, речь идет о 43-летнем гражданине Венгрии без определенного места жительства, который получил ранение в живот. Его доставили в больницу.

Инцидент произошел в субботу вечером после обращения жителя одного из районов Барселоны. Когда к месту происшествия прибыли правоохранители, мужчина попытался напасть на них с ножом, в результате полицейский произвел два выстрела.

Ведется расследование случившегося.

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