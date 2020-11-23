В австралийской школе напали на 14-летнего подростка

СИДНЕЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Нападение на 14-летнего подростка произошло в понедельник в одной из общеобразовательных школ на западе Сиднея. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

"Около 8:30 (00:30 мск) бригады экстренных служб прибыли в среднюю школу на Маккуори-стрит в Парраматте (западный пригород Сиднея - прим. ТАСС) после сообщения о том, что один из учеников получил ножевые ранения. 14-летний мальчик с колото-резаным ранением спины был доставлен в детскую больницу в Уэстмиде в стабильном состоянии. Сотрудники районного управления полиции приступили к расследованию обстоятельств произошедшего", - указано в сообщении правоохранителей.

По данным новостного портала 9News, на подростка напал один из учеников школы. Согласно заявлению комиссара полиции Мика Фуллера, которого цитирует портал, "это было целенаправленное нападение и нет никаких опасений в отношении других учащихся", семьи обоих подростков активно сотрудничают с полицией.

Занятие в школе были продолжены, сотрудники правоохранительного ведомства остаются в здании, обеспечивая безопасность учеников и их родителей.