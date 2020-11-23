Убившую новорожденного ребенка жительницу Башкирии приговорили к условному сроку

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам условного лишения свободы 27-летнюю жительницу Башкирии, которая утопила своего новорожденного ребенка. Женщина созналась в преступлении под тяжестью доказательств, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник.

"Доказательства, собранные Балтачевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летней жительнице Татышлинского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в марте, как установлено следствием, женщина не хотела оставлять ребенка, которого родила в бане, и утопила в тазе. Через несколько дней она обратилась в районную больницу и сообщила о смерти младенца от естественных причин, однако судебно-медицинская экспертиза показала насильственный характер смерти.