Жителя Читы обвинили в сексуальном насилии над детьми

ЧИТА, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование в отношении жителя Читы 1986 года рождения, которого обвиняют в изнасиловании 4-летней девочки и насилии сексуального характера в отношении четверых малолетних детей, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"По версии следствия, в мае 2020 года в Чите обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался отсутствием дома хозяйки и изнасиловал 4-летнюю девочку, а также совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Кроме того, в этом же месяце обвиняемый во время ночлега у другой знакомой совершил действия сексуального характера в отношении трех малолетних детей", - сказал Марков.

Как уточнили в пресс-службе, в обоих случаях мужчина воспользовался доверием молодых женщин, которые впустили в дом малознакомого человека и оставили с ним детей без присмотра.

Одними из основных доказательств стали видеозаписи на телефоне обвиняемого, где сняты преступления. "Мужчина пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. В 2019 году обвиняемый был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за групповое убийство. Эти обстоятельства будут учтены судом как отягчающие вину", - подчеркнул Марков.