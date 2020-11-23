Суд в Уфе приговорил двух экс-полицейских к 8,5 и 9 годам колонии за взятки смартфонами

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы приговорил к 8,5 и 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима двоих бывших полицейских, которые вымогали взятки у владельцев магазина по продаже сотовых телефонов. Также один из осужденных перевозил в своем автомобиле самодельное взрывное устройство, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Башкирии в понедельник.

"Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в системе органов внутренних дел", - говорится в сообщении. Мужчины признаны виновными в получении взятки с вымогательством, превышении должностных полномочий, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, а также незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.

Как установлено в суде, в 2017 году обвиняемые незаконно изъяли в магазине 25 телефонов iPhone общей стоимостью более 440 тыс. рублей, а также потребовали ежемесячную плату в размере 15 тыс. рублей за возврат мобильных устройств и покровительство. Затем они вернули 17 телефонов владельцам. По данным прокуратуры, всего оперуполномоченные получили деньги на сумму более 380 тыс. рублей, а также восемь телефонов общей стоимостью 173 тыс. рублей. Их задержали в июне прошлого года при получении денежных средств, затем уволили со службы. "Кроме того, один из полицейских обвиняется в хранении и перевозке в своем автомобиле самодельного взрывного устройства дистанционного управления", - добавили в прокуратуре.

Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях, они были взяты под стражу в зале суда.