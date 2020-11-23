Водитель такси, виновный в гибели женщины в ДТП в Петербурге, получил условный срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам лишения свободы условно водителя такси Эльнура Эльдара-оглы Байрамова, который в мае этого года устроил ДТП в центре города, в результате которого женщина погибла на глазах двух своих малолетних детей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в три года, а также лишением права управления транспортным средством сроком на три года", - говорится в сообщении.

Потерпевшие на суде также заявили к осужденному гражданские иски на сумму более 11,5 млн рублей и 2,8 млн рублей, так как они не поверили в раскаяние подсудимого. "Часть исковых требований судом удовлетворено, с Байрамова взыскано 4 млн рублей. В остальной части иски признаны по праву и подлежат передаче для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства", - отметили в пресс-службе.

Сам Байрамов на суде признал вину, дело слушалось в особом порядке.

Авария произошла 18 мая на Суворовском проспекте. Автомобиль такси врезался в автобус, столкнулся с еще одной машиной и выехал на тротуар. Там он врезался в дорожный знак, упавший на женщину, которая шла по тротуару с двумя детьми. От удара женщина погибла на месте, дети не пострадали. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека (ст. 264 УК РФ).

Первоначально следствие усматривало вину и водителя такси, и водителя автобуса. Позже в главке МВД по городу и Ленинградской области сообщали, что в ходе дальнейшего расследования с учетом результатов проведенных экспертиз было установлено, что вины водителя автобуса нет.