Четверо детей пострадали при пожаре в квартире в Подмосковье

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире в многоэтажного дома в поселке Менделеево Московской области, в результате происшествия пострадали четверо детей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в дома по улице Институтская. "Пожарные, прибыв на место, установили, что горит квартира пятиэтажного дома на третьем этаже. Площадь пожара составила 33 кв. м. В результате пожара четверо пострадавших - дети", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из дома были эвакуированы пять человек. Четверых детей госпитализировали с отравлением угарным газом, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ходе тушения возгорания в одной из квартир в поселка Менделеево Солнечногорского городского округа обнаружены четверо детей (возрастом 14 лет, 3 и 2 года, 7 месяцев), которые были госпитализированы в больницу с диагнозом отравление угарным газом", - сообщила Врадий.

На место происшествия выехали следователи, организована доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, по предварительным данным, пожар произошел в расселенном аварийном доме, где дети находились с родителями - выходцами из ближнего зарубежья. Проводится прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также в сферах ЖКХ и миграции.

В новость были внесены изменения (22:41 мск) - добавлена информация о госпитализации детей