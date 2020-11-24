Таможенники в Забайкалье изъяли из грузовика золотые слитки на 11 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Сотрудники таможни в Забайкальском крае обнаружили в грузовом автомобиле, направлявшемся в Китай, семь золотых слитков без документов стоимостью 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"Семь золотых слитков массой почти 2,5 кг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в российском грузовом автомобиле, выезжавшем в Китай. Слитки изготовлены кустарным способом, о чем свидетельствует отсутствие промышленных пломб на изделиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что драгоценный металл был спрятан под приборной панелью в кабине грузовика. Документы, подтверждающие легальность изготовления и приобретения золота, у водителя отсутствовали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов"). Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 7 лет со штрафом.