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Три человека пострадали в результате сбоя на оборонном заводе в Башкирии

Заместитель гендиректора предприятия "Авангард" Рамиль Абдюков сообщил о технологическом сбое

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате сбоя на заводе по производству промышленных взрывчатых веществ "Авангард" в Стерлитамаке, сообщил ТАСС во вторник заместитель генерального директора предприятия Рамиль Абдюков.

"Могу подтвердить, что на заводе произошел технологической сбой, пострадали три человека. Это узконаправленное производство остановлено, остальное производство работает", - сообщил Абдюков.

ФКП "Авангард" (Стерлитамак) занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, а также выпускает взрывчатку для Минобороны, утилизирует боеприпасы для реактивных систем залпового огня. "Авангард" подведомствен Минпромторгу России.

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РоссияБашкортостан
Один человек погиб в результате ЧП на оборонном заводе в Башкирии
Еще двое пострадали
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