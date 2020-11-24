Три человека пострадали в результате сбоя на оборонном заводе в Башкирии

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате сбоя на заводе по производству промышленных взрывчатых веществ "Авангард" в Стерлитамаке, сообщил ТАСС во вторник заместитель генерального директора предприятия Рамиль Абдюков.

"Могу подтвердить, что на заводе произошел технологической сбой, пострадали три человека. Это узконаправленное производство остановлено, остальное производство работает", - сообщил Абдюков.

ФКП "Авангард" (Стерлитамак) занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, а также выпускает взрывчатку для Минобороны, утилизирует боеприпасы для реактивных систем залпового огня. "Авангард" подведомствен Минпромторгу России.