В Москве задержали двоих приезжих за попытку похитить у банка 54 млн рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих приезжих, которые пытались похитить 54 млн рублей у банка. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих приезжих мужчин 47 и 43 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ и 59 УК РФ (покушение на мошенничество)", - сказали в пресс-службе.

В главке пояснили, что в полицию поступило заявление от представителя одного из кредитных учреждений Москвы. Заявитель сообщил, что в их офис на Новодмитровской улице обратились двое неизвестных. Мужчины предоставили менеджеру документы, на основании которых был заключен договор факторингового обслуживания. После этого в одном из бизнес-центров они предоставили реестр на финансирование, пытаясь получить 54 млн рублей, принадлежащих банку. Но предоставленные документы вызвали подозрение, и сотрудники банка обратились в полицию.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.