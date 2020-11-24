Жителя Архангельска оштрафовали за оправдание терроризма в интернете

АРХАНГЕЛЬСК, 24 ноября. /ТАСС/. Житель Архангельска приговорен к штрафу в размере 250 тыс. рублей за публичное оправдание терроризма и призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

"2-й Западный окружной военный суд признал 26-летнего жителя Архангельска виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"), ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет"). По совокупности совершенных преступлений судом злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Судом и следствием установлено, что осужденный, осознавая общественную опасность своих действий, разместил в интернете материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц "немусульмане", а также публично оправдывал терроризм. Приговор суда вступил в законную силу.