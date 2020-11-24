"Мосгаз" опроверг сообщение о взрыве газа в доме на юге Москвы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москвичка приняла звук в телепередаче за хлопок газа, экстренный вызов на Малую Тульскую улицу на юге города был ложным. Взрыва газа в жилом доме на юге столицы не было, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. <...> Бригаду "Мосгаза" встретила хозяйка квартиры, которая уточнила, что "хлопок на самом деле был в телепередаче", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что хлопок газа произошел в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы, пострадавших нет.

Как уточнили в свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС, инцидент в квартире на юге Москвы произошел в процессе приготовления пищи, разрушений и пожара нет. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений признаков пожара и каких-либо разрушений не обнаружено. Происходил процесс приготовления пищи. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе главка.

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