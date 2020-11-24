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После конфликта подростков с полицейскими в Краснодаре возбуждено уголовное дело

Конфликт произошел после того, как правоохранители сделали молодым людям замечание

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Полицейские получили телесные повреждения в результате конфликта с подростками в Краснодаре, после применения насилия к сотрудникам дорожно-патрульной службы возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СК по Краснодарскому краю во вторник.

"Сотрудникам ДПС были причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по сообщению о применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Краснодару", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, по предварительной версии, подростки выражались нецензурной бранью, полицейские сделали им замечание в связи с нарушением общественного порядка, молодые люди оказали активное сопротивление полицейским и применили к ним физическую силу.

Ранее МВД по Краснодару сообщало, что 20 ноября в городе произошел конфликт между подростками, состоящими на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, и сотрудниками ДПС.

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