Полиция задержала в Москве и Петербурге участников нападений на салоны связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге установили, что трое задержанных за разбой мужчин причастны к серии вооруженных нападений на салоны сотовой связи в Москве и Санкт-Петербурге, совершенных в 2014-2019 годах, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области.

"Следственное управление ГУ МВД России в отношении указанных граждан возбудило уголовное дело по части 1 и 2 статьи 209 УК РФ ("Бандитизм")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, двое из участников банды были задержаны в Санкт-Петербурге, еще одного задержали в Москве в начале этого года. Им вменялся разбой (статья 162 УК РФ) за нападение на салон сотовой связи и хищение денег. В ходе расследования удалось установить, что задержанные причастны еще к серии подобных преступлений. "В общей сложности в ходе расследования полицейские установили причастность фигурантов к 21 разбойному нападению на салоны сотовой связи в разных районах Санкт-Петербурга. Также установлено, что злоумышленники могут быть причастны к разбою на салон сотовой связи в городе Москва в феврале 2015 года", - отметили в полиции.

В главке МВД уточнили, что нападения совершались в течение пяти лет - с 2014 по 2019 год. Ущерб от действий банды превысил 7 млн рублей, все ее участники находятся в СИЗО.