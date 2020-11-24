Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Удмуртии приговорили к 2,5 года колонии-поселения

ИЖЕВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Удмуртии приговорил водителя автомобиля, ставшего виновником ДТП, в котором погибли четыре человека, к 2,5 года колонии-поселения, сообщается на сайте республиканского управления СК РФ.

"Приговором суда водителю назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года и 6 месяцев", - сказано в сообщении. Он обвинялся по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Суд и следствие установили, что днем 24 февраля водитель автомобиля Toyota Highlander в условиях снегопада и недостаточной видимости на дороге из поселка Игра в город Глазов не убедился в том, что встречная полоса движения свободна для обгона, выехал на полосу, где столкнулся с автомобилем Lada X-ray, где находилась семья из пяти человек: двое супругов и их трое малолетних детей. Погибли четверо человек, кроме годовалой дочери, здоровью которой причинен тяжкий вред.