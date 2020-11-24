Житель Самарской области получил 10,5 года колонии за похищение людей в рабство

САМАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Суд назначил 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима жителю села Кротовка в Самарской области, признав его в похищении двух человек и использовании рабского труда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 10,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении надзорного органа.

В суде установлено, что с 2012 по 2018 год житель села Кротовка насильно удерживал двух мужчин в поселке Вертяевка в доме одного из своих родственников. У мужчин на тот момент не было средств к существованию, кроме того, у них отобрали документы.

Потерпевших избивали и запугивали угрозами расправы с семьями. Один из пленников пытался бежать в село Богатое, но его поймали и насильно вернули обратно с угрозами. Осужденный заставлял мужчин выполнять строительно-ремонтные работы на территориях ТЦ, детского сада, школы и административных зданий, зарплату он им не выплачивал.