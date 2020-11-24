Жена дипломата США, сбившая подростка в Великобритании, обладала неприкосновенностью

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Американка Энн Сакулас, спровоцировавшая ДТП, в котором погиб в прошлом году 19-летний британец Гарри Данн, обладала дипломатическим иммунитетом, а потому ее нельзя привлечь к ответственности. Соответствующие выводы содержатся в обнародованном во вторник постановлении Высокого суда Лондона.

"Мы заключили, что Сакулас обладала иммунитетом от преследования властей Великобритании на момент смерти Данна", - говорится в решении судебного органа, который рассматривал иск родственников погибшего в отношении МИД Соединенного Королевства. Истцы полагали, что внешнеполитическое ведомство позволило Сакулас покинуть страну и избежать таким образом уголовного преследования. "МИД скорее пытался помочь полиции, а не помешать расследованию обстоятельств произошедшего", - сказано в заявлении суда.

Дипломатический скандал, попытки разрешить который предпринимали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, разгорелся в прошлом году после того, как 27 августа в британском графстве Нортгемптоншир Данн разбился на мотоцикле. Он столкнулся со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась Сакулас.

По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена дипломатическая неприкосновенность, вернуться в Соединенные Штаты. Посольство США в Лондоне также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства. Впоследствии уже в США она вновь встретилась с сотрудниками британской полиции и даже признала свою вину, однако добровольно возвращаться в Великобританию, где ей мог грозить тюремный срок, отказалась.

Адвокаты семьи Данна настаивали на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившим ей вернуться на родину в разгар следствия. Юристы полагали, что ее супруг, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом. По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон в Нортгемптоншире, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов. Согласно данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ направлялись секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.

МВД Великобритании направило 10 января в Вашингтон запрос об экстрадиции Сакулас. 24 января Соединенные Штаты отклонили соответствующую просьбу властей королевства.