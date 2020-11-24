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Житель Тольятти получил тюремный срок за убийство падчерицы

Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы

САМАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Самарский областной суд приговорил обвиняемого в убийстве и истязании падчерицы жителя Тольятти к 19 годам лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в момент убийства мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

"Cудом установлено, что мужчина в течение семи месяцев систематически наносил побои своей падчерице. В июне 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил ее, причинив множественные телесные повреждения, от которых двухлетняя девочка скончалась", - говорится в сообщении надзорного органа. Приговор в законную силу пока не вступил.

Мать девочки, обвиняемая в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и истязании, сейчас находится под стражей. Ее уголовное дело рассматривает Автозаводской районный суд Тольятти.

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