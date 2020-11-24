В Перми в школьной столовой отравились 13 детей и четверо взрослых

ТАСС, 24 ноября. Кишечная инфекция выявлена у 13 детей и четверых взрослых в школе в Перми, сообщает во вторник региональный Роспотребнадзор.

"По факту массового заболевания учащихся школы №7 города Перми... выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В отобранном у школьников и персонала пищеблока биоматериале РНК норовируса обнаружена у 13 детей и 4 взрослых", - говорится в сообщении, опубликованном управлением.

В отношении поставщика столовой составлен протокол об административном правонарушении, а также о временном запрете деятельности по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения").

"В настоящее время школьники находятся дома, их состояние оценивается как удовлетворительное", - уточняется в сообщении.

Пищеблок образовательного учреждения сейчас не работает.