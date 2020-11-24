Ветклинику в Москве оштрафовали на 338 тыс. рублей из-за гибели домашнего животного

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Столичный отдел Роспотребнадзора взыскал с ветеринарной клиники "Ветпомощь Оберег" 338 тыс. рублей в пользу потребителя в связи с гибелью домашнего животного вследствие незаконного проведения в ней процедур с использованием наркотических и токсических препаратов, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между потребителем и ООО "Ветпомощь Оберег" в Москве был заключен договор на оказание ветеринарных услуг на общую сумму 96 386 рублей. Гражданин оплатил эту сумму, но животное погибло вследствие незаконного проведения в ветклинике процедур с использованием наркотических и токсических препаратов.

"По решению Бабушкинского районного суда Москвы с клиники в пользу потребителя взысканы денежные средства в общем размере 338 159 рублей, включая компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин обращал внимание ветеринаров на ухудшение состояния животного, но никаких мер по изменению тактики оказания ветеринарной помощи предпринято не было. Учитывая отказ компании вернуть деньги за некачественно оказанные ветеринарные услуги добровольно, гражданин принял решение обратиться в суд.