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Курсант и инструктор ВВС Израиля погибли при крушении легкомоторного самолета

Командующий ВВС страны Амикам Норкин решил отменить все тренировочные полеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Жертвами крушения легкомоторного самолета юге Израиля во вторник стали инструктор ВВС еврейского государства и курсант. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Инструктор и курсант летной академии ВВС Израиля погибли сегодня в результате крушения легкомоторного самолета на юге Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что командующий ВВС Израиля Амикам Норкин приказал создать официальную комиссию для расследования причин инцидента.

"Кроме того, командующий ВВС принял решение об отмене всех тренировочных полетов с сегодняшнего дня [вторника]", - сообщили также военные.

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