В СК опровергли информацию об уголовном деле в отношении самарских налоговиков

ТАСС, 24 ноября. Следственный комитет России опроверг информацию о возбуждении дела в отношении самарских налоговиков, якобы создавших площадку по уклонению от уплаты налогов.

Ранее РБК сообщил, что СК подозревает бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области в создании одной из крупнейших в России площадок по уклонению от уплаты НДС, пользователями которой были подрядчики госкорпораций и крупных компаний из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода. "Размещенная 24 ноября в СМИ информация о подробностях расследования уголовного дела о налоговых преступлениях в Самарской области не соответствует действительности. Все опубликованные "подробности" носят вымышленный характер", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СК.

Следственное управление по Самарской области напоминает о том, что в соответствии с законодательством РФ журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации и не распространять слухи под видом достоверных сообщений.

В СК уточнили, что следственное управление СК по Самарской области расследует уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. "По версии следствия, в налоговую инспекцию с использованием подложной доверенности поступили налоговые декларации от одного общества с ограниченной ответственностью в электронном виде, содержащие не соответствующие действительности нулевые показатели", - пояснили в СК.

Еще 23 уголовных дела были возбуждены в 2020 году по обращению руководителя УФНС по Самарской области и материалам, поступившим из УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, по фактам уклонения от уплаты налогов юридическими лицами, которые не связаны между собой.