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В Швейцарии женщина ранила в магазине ножом двух человек

Полиция не исключает, что речь идет о теракте

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. В городе Лугано женщина напала с ножом в магазине на двух других женщин, нанеся им ранения. Местная полиция не исключает, что речь идет о теракте, сообщил во вторник информационный портал 20 Minutes.

Нападавшая, 28-летняя швейцарка, набросилась с ножом на двух женщин в магазине, ранив обеих в шею, говорится в сообщении. По данным полиции, одна из пострадавших получила тяжелые травмы, однако ее жизнь вне опасности. Власти не исключают версию террористического акта, указывает портал.

Отмечается, что стражи порядка из кантона Тичино выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего, работая в тесном взаимодействии с федеральной полицией.

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