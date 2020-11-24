В Калмыкии восстанавливают поврежденные гололедом опоры воздушных линий электропередачи

ЭЛИСТА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты компании "Россети Юг" восстанавливают в Черноземельском районе Калмыкии работу более 100 поврежденных ледяной коркой опор воздушных (ВЛ) линий электропередачи, сообщила пресс-служба калмыцкого филиала компании "Россети Юг".

"В Черноземельском районе республики лед обрушил более 100 опор. Потребителей сразу подключили по резервным схемам электроснабжения. Специалисты калмыцкого филиала "Россети Юг" ведут аварийно-восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи 10 кВ, которые обеспечивают электроэнергией животноводческие стоянки и фермерские хозяйства", - говорится в сообщении.

Причиной образования ледяной корки на ВЛ стали дождь и повышенная влажность при минусовой температуре воздуха, толщина льда на проводах достигала 30 мм и больше. Из-за обледенения линий и сильного ветра создалась повышенная нагрузка на опоры, что привело к излому конструкции, обрыву проводов, пояснили в пресс-службе.

На местах ЧП работают и прибывшие на помощь коллегам бригады из Октябрьского, Юстинского, Лаганского и Городовиковского районов, а также из ростовского и волгоградского филиалов компании. В ликвидации последствий непогоды задействовано 13 бригад (51 человек), 19 единиц спецтехники. Специалисты "Россети Юг" работают во взаимодействии с территориальными органами ГУ МЧС и МВД, представителями местных администраций, добавили в пресс-службе калмыцкого филиала компании.