{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Никарагуа оценили ущерб от ураганов "Йота" и "Эта" в $742,6 млн

По оценкам правительства страны, ураганы разрушили более 5 тыс. домов, еще 38 тыс. зданий были повреждены

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Никарагуа оценило ущерб от ураганов "Йота" и "Эта", обрушившихся на страну в ноябре, в $742,6 млн. Об этом сообщила газета La Voz del Sandinismo со ссылкой на доклад, который представили во вторник глава МИД республики Денис Монкада и министр финансов Иван Акоста.

Согласно данным властей, материальный ущерб оценивается в $617,4 млн, еще $121 млн составили потери для экономики. Более $4 млн были потрачены на помощь пострадавшим. Власти отметили, что оценка ущерба продолжается.

По оценкам правительства Никарагуа, ураганами были разрушены более 5 тыс. домов, еще 38 тыс. зданий были повреждены.

Ураган "Эта" обрушился на побережье Никарагуа 3 ноября. Ему была присвоена четвертая категория опасности, позднее он ослаб до шторма, а затем до тропической депрессии. Вызванные циклоном ливни, наводнения и оползни нанесли серьезный ущерб ряду стран Центральной Америки и стали причиной гибели более 200 человек.

Ураган четвертой категории "Йота" ударил по карибскому побережью Никарагуа на прошлой неделе. Жертвами стихии стали не менее 16 человек.

Теги
Никарагуа
ММА
Бойца ММА задержали в Москве после дорожного конфликта
Поединок россиянина 4 декабря в Сингапуре отменен
Читать полностью