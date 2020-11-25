Власти Никарагуа оценили ущерб от ураганов "Йота" и "Эта" в $742,6 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Никарагуа оценило ущерб от ураганов "Йота" и "Эта", обрушившихся на страну в ноябре, в $742,6 млн. Об этом сообщила газета La Voz del Sandinismo со ссылкой на доклад, который представили во вторник глава МИД республики Денис Монкада и министр финансов Иван Акоста.

Согласно данным властей, материальный ущерб оценивается в $617,4 млн, еще $121 млн составили потери для экономики. Более $4 млн были потрачены на помощь пострадавшим. Власти отметили, что оценка ущерба продолжается.

По оценкам правительства Никарагуа, ураганами были разрушены более 5 тыс. домов, еще 38 тыс. зданий были повреждены.

Ураган "Эта" обрушился на побережье Никарагуа 3 ноября. Ему была присвоена четвертая категория опасности, позднее он ослаб до шторма, а затем до тропической депрессии. Вызванные циклоном ливни, наводнения и оползни нанесли серьезный ущерб ряду стран Центральной Америки и стали причиной гибели более 200 человек.

Ураган четвертой категории "Йота" ударил по карибскому побережью Никарагуа на прошлой неделе. Жертвами стихии стали не менее 16 человек.