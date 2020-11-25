Совершившая нападение с ножом швейцарка проходила ранее по делу о терроризме

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совершившая во вторник нападение с ножом на двух женщин в магазине города Лугано в кантоне Тичино швейцарка была известна полиции, так как в 2017 году фигурировала в деле о терроризме. Об этом сообщило в среду в Twitter Федеральное управление полиции (ФУП) Швейцарии.

"Нападение с использованием холодного оружия в Тичино: совершившая его была известна службам федеральной полиции. Она фигурировала в полицейском расследовании 2017 года в связи джихадистским терроризмом", - говорится в сообщении.

Во вторник прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по подозрению в совершении теракта в отношении 28-летней швейцарки, проживающей в Тичино. Она напала с ножом в магазине Лугано на двух женщин: одну схватила за шею, а вторую ударила в шею ножом. Обе пострадавшие получили травмы, причем у одной они тяжелые, но ее жизнь сейчас вне опасности. Как информировало в "Твиттере" ФУП, речь идет о "покушении с предположительно террористическими мотивами". Нападавшую задержала полиция.

По данным информационного портала 20 Minutes, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (16:00 мск) во вторник в одном из крупных магазинов Лугано. Вооруженная ножом женщина в момент атаки якобы кричала "Аллах акбар", хотя эта информация пока не нашла официального подтверждения.

Директор Федерального управления полиции Николетта делла Валле заявила журналистам, что подозревает "террористические мотивы" у совершившей атаку женщины. Она отметила, что не удивлена случившимся, поскольку подобное происходит повсюду в мире.

Глава кантонального правительства Тичино Норман Гобби сообщил на пресс-конференции в городе Беллинцона, что "ситуация исключительно серьезная". В свою очередь шеф местной полиции Маттео Коччи подтвердил журналистам, что совершившая нападение с ножом в универмаге женщина была известна службам охраны порядка. В настоящее время федеральные власти и кантональная полицейские проводят расследование.