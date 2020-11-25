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В Подмосковье задержали мужчину, укравшего сейф и деньгами и украшениями на 11 млн рублей

Подозреваемого арестовали

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали приезжего из ближнего зарубежья, который украл из частного дома в Балашихе сейф с деньгами и украшениями, причинив ущерб собственникам на 11 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленник, путем отжатия окна на первом этаже, проник в частный дом, расположенный в микрорайоне Салтыковка, откуда похитил металлический сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила более 11 млн рублей", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении противоправного деяния и задержан по месту жительства в Москве. В ходе обыска квартиры задержанного обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества", - добавила начальник пресс-службы областного главка полиции.

Подозреваемый арестован.

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