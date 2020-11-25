РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Ростовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину и отправил дело о превышении им полномочий на новое рассмотрение, сообщили ТАСС в пресс-службе Ворошиловского районного суда города.

В июне главного ростовского архитектора оправдали по делу о превышении полномочий. 5 октября стало известно об уходе Илюгина с занимаемой должности. По данным пресс-службы ростовской администрации, чиновник уволился по собственному желанию.

"[Оправдательный приговор] отменен Ростовским областным судом дело отправлено на новое рассмотрение", - сказали в суде.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля 2019 года возбудило уголовные дела в отношении бывшего главного архитектора области Алексея Полянского, а также действующего главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги.

Фигурантов дела обвиняли в превышении полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.